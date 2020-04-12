Külliye’de ‘sosyal medya’ zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Meclis'e sunulması planlanan torba yasa teklifinde yer alan sosyal medya düzenlemesine ilişkin önceki gün Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile siber olaylara müdahale ekiplerinin katılımı ile bir zirve gerçekleştirildi. Zirvede Meclis'e sosyal medya ile ilgili sunulacak düzenlemenin aynısının Almanya ve Fransa tarafından geçtiğimiz yıl devreye alındığının ifade edildiği öğrenilirken, Türkiye'de de vakit kaybedilmeden sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik yaptırımlar içeren tedbirlerin getirilmesinin gerektiği belirtildi.Bu kapsamda mevcut teklifte yer alan "sosyal ağ sağlayıcıları özel hayatın gizliliğini ihlal başvurularına 72 saat içinde cevap vermek zorundadır" yönündeki düzenlemedeki sürenin 48 saate çekilmesi yönünde de tavsiye kararı alındığı belirtildi. Bu önerisinin Meclis'e sunulacağı ifade edildi.Tüm dünyada Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal ağlar bir algı merkezine dönüşürken, Türkiye de bu durumdan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Toplantıda yapılan değerlendirmede çok sayıda asılsız haber üreten, toplumu kin ve düşmanlığa sevkeden, ülke içerisinde ikilik yaratmayı hedefleyen paylaşımlar yapan operasyonel hesapların çoğu kez bu şirketlere bildirilmesine rağmen kapatılmadığının da ifade edildiği öğrenildi. Ayrıca Meclis'ten geçecek sosyal medya düzenlemesinin BTK yetkilileri tarafından doğrudan sosyal ağ şirketlerinin tepe isimlerine gönderileceği ifade edildi.ASAYIŞLE ilgili artışın yüzde 4 oranında motosiklet hırsızlığı olaylarında ve özellikle telefonla olmak üzere dolandırıcılık olaylarında yüzde 10.7 arttığı belirlendi. Telefonla dolandırıcılıkta yaşanan artış da yine dolandırıcıların düşük riskle, süreçte evde kalan vatandaşları hedef alması bakımından dikkat çekti.TÜRKİYE'DE 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook, Twitter, Youtube, Tik Tok gibi sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açmaları düzenlemeyle artık zorunlu kılıyor. Şirketler, hali hazırda sadece avukatlarıyla ülkede davaları takip ederken, şirketi temsil etmiyorlar. Şirketler, böylece Türkiye ile doğrudan muhatap kapısını da kapatmış oluyor.DÜZENLEMENİN yürürlüğe girmesinden sonra 30 gün içinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliği 30 gün içinde yüzde 50, 60 gün içinde yüzde 95 oranında daraltılabilecek.