Manisa Şehir Hastanesi 1.5 yılda sağlık üssü oldu

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ

1.5 yıl önce hizmete açılan 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi, 1 milyon 500 bin poliklinik hizmeti sundu. Manisa Şehir Hastanesi, 30 Ekim 2018'de 235 milyon euroluk yatırımla hizmete alındı. Türkiye'nin bu alandaki 7. şehir hastanesi olan Manisa Şehir Hastanesi, kısa sürede hastaların sağlıkla sorunlarının tamamının tek merkezde çözüldüğü üs oldu. Alanında uzman 273 hekim ve 2 bin 200 personelin görev yaptığı hastane, 178 bin 204 metrekare kapalı alanda hizmet veriyor. 558 yatak kapasitesine sahip hastanede 336 oda, 122 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesi ve 21 ameliyathane ile 145 poliklinik bulunuyor. Anketlerde yüzde 98 hasta memnuniyeti oranı sağlayan hastanede 50 bin hasta yatarak tedavi edildi, 25 bin ameliyat, 4 bin doğum, 6 bin anjiyo, 300 baypas ameliyatı gerçekleştirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı her türlü hazırlığın yapıldığı hastanede maske ihtiyacını gidermek için harekete geçen bir grup gönüllü sağlık çalışanı, hastane yönetiminin izniyle oluşturulan atölyede üretime başladı.