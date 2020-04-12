SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bugün yeni bir gelişme var!

Son dakika haberi... Bakan Koca'dan flaş açıklama. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir." açıklamasını yaptı.

Son dakika! Bakan Koca açıkladı: "Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" | Video

BAKAN KOCA, İL SAĞLIK MÜDÜRLERİ, BAKAN YARDIMCILARI VE GENEL MÜDÜRLERLE TELEKONFERANS İLE GÖRÜŞTÜ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri ile Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İl Sağlık Müdürleri, Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptığını bildirdi.



Bakan Koca paylaşımında, "Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, Üniversite Rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık" ifadelerini kullandı.

81 ilimizin İl Sağlık Müdürleriyle, Bakan Yardımcılarımız ve Genel Müdürlerimizin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptık. Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, Üniversite Rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık. pic.twitter.com/adfSXhecRt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020

11 Nisan 2020 TARİHİNE AİT CORONAVİRÜS RAKAMLAR ŞU ŞEKİLDE;

Test sayısı: 33.170

Vaka sayısı: 5138

Vefat eden hasta sayısı: 95

İyileşen hasta sayısı: 542

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