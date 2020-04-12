Son dakika haber | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı! İşte Süleyman Soylu'nun istifa nedeni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasıyla istifa ettiğini duyurdu."Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" dedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması şöyle;

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti! Görevini bıraktığını bu sözlerle açıkladı! | Video

Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah milletimizi korusun"

ŞEBNEM BURSALI: KULİSLERDE İSTİFASI KONUŞULMUYORDU

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Soylu'nun istifasını A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Açıklamanın ardından konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı önemli değerlendirmelerde bulundu. Bursalı, Soylu'nun istifa edeceğine ilişkin bir bilginin olup olmadığı sorusuna, "Kulislerde istifası konuşulmuyordu" ifadelerini kullandı.

Şebnem Bursalı: "Süleyman Soylu'nun istifası kulislerde konuşulmuyordu" | Video

SABAH GAZETESİ YAZARI MAHMUT ÖVÜR: "İSTİFA SÜRPRİZ OLDU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cuma akşamı ortaya çıkan görüntülerin corona virüs süreciyle uyuşmadığını, tüm sorumluluğu üzerine aldığını ve görevi bıraktığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür önemli değerlendirmelerde bulundu. Övür: "Beklenmeyen bir karardı istifası sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Mahmut Övür: "Soylu'nun istifası sürpriz oldu" | Video

MELİH ALTINOK: CUMA AKŞAMI YAŞANANLARDAN ETKİLENDİĞİ ANLAŞILIYOR

Şok istifayı değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok "Cuma akşamı yaşananlardan etkilendiği anlaşılıyor Sosyal medyada Süleyman Soylu'ya sosyal medyada ciddi bir destek var. Kendisi görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Terörle mücadele bu dönemde önemli başarılara imza atıldı. Soylu'yu sadece cuma gecesi ile değerlendirmek doğru olmaz." dedi.

Melih Altınok: "Süleyman Soylu'yu cuma gecesiyle değerlendirmek doğru olmaz" | Video

TAKVİM GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ ZAFER ŞAHİN: "SOYLU'NUN İSTİFASI CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN BİLGİSİ DAHİLİNDE"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun herkesi şaşırtan istifa açıklamasının ardından, konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şahin: "Sayın Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi dahilinde olduğuna dair bir kulis bilgisini buradan aktarmak isterim" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Zafer Şahin: "Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi dahilinde" | Video