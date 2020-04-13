CHP’li Özgür Özel’den skandal öneri

Türkiye'de koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den, sosyal mesafe ve tedbirleri hiçe sayan bir öneri geldi. Genel Kurul'da konuşan Özel'in "Çarşamba günü bütün sağlıkçıların, Adalet Komisyonu'na gidip orada bir mutabakat aramaları, Adalet Komisyonu'nun çarşamba günkü çalışmasını da güçlendirecek. Sağlık Komisyonu, tali komisyon olarak atanmışken pazartesi günü toplanmalıdır" ifadeleri dikkat çekti. Özel'in sağlıkçılara, koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun olarak uygulanan sosyal mesafeyi yok saymaları önerisine HDP'nin grup başkanvekili Meral Danış Beştaş da destek verdi.