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İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından paylaştı: 'Biz Bize ' diyoruz...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , sosyal medya platformu Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Altun'un videolu paylaşımında birliktelik mesajı yer aldı. Altun, "Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz." dedi. İşte Altun'un o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 15:28 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından paylaştı: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyoruz...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Coronavirüs ile mücadelenin ardından Milli Dayanışma Kampanyası'nın sloganı olan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sözlerini kullanan Altun, birliktelik mesajı verdi.

ALTUN'DAN DAYANIŞMA MESAJI

Altun'un kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı videoya düştüğü notta şu ifadeler yer alıyor:

Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz.

Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız.

Benden uzak "Biz" anlayışıyla hareket ediyoruz,

#BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz.

Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı | Video

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İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından paylaştı: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyoruz...
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