"Küçük" Ömer'den "büyük" davranış

Yatağan 23 Nisan İlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ömer Hakkı Sarıkaya biriktirdiği harçlığını "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek vermek için Yatağan Kaymakamımı Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'e teslim etmesi İlçede çok büyük takdirle karşılandı.

BELEDİYE BAŞKANI VE KAYMAKAMDAN KÜÇÜK OMER'E HEDİYE

Ömer Hakkı Sarıkaya'nın evine giden Yatağan Kaymakamımı Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, bir süre sohbet ettiler ona bu onurlu davranışından dolayı tebrik edip hediyesini sundular. Yatağan Kaymakamımı Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Yatağan 23 Nisan İlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ömer Hakkı Sarıkaya biriktirdiği harçlığını "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek vermek için, teslim etmesi bizleri duygulandırdı ve örnek oldu. Bu zor günleri Türk milleti birlik beraberlik ve dayanışmayla aşacaktır. Kendisini kutluyor başarılar diliyoruz' dediler.







HARÇLIKLARINI BİRİKTİRDİ

Yatağan 23 Nisan İlköğretim Okulu Müdürü Eray Özbek'te; ' Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına, öğrencimiz Ömer Hakkı'nın, biriktirdiği harçlıklarıyla destek vermesi örnek bir davranış olmuştur. Kendisini tebrik ediyorum.

Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız' ifadesini kulandı. .