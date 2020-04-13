Bakan Fahrettin Koca'dan SON DAKİKA açıklaması! Türkiye’deki corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 12 Nisan hangi ilde kaç corona vakası var? İşte detaylar…

Corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Şu ana kadar dünya genelinde 1 milyon 850 binden fazla insanda görülen virüs 114 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Dünya genelinde salgının merkez üsleri haline gelen İspanya, İtalya ve İran'daki vaka sayılarında yaşanan umut verici düşüş devam ederken, ülkemizdeki son durumda vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısı ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Haberimizde, 12 Nisan 2020 tarihli corona virüsü canlı haritası ve en son yayınlanan Sağlık Bakanlığı corona virüsü vaka sayısı tablosu yer almaktadır. İşte canlı veriler ile 12 Nisan 2020 Türkiye'de corona virüsü ölü sayısı, vaka sayısı ve iyileşen hasta sayısı, corona virüs vakalarının illere göre dağlımı ile corona virüsü haritası…

TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, Sağlık Bakanlığı tarafından, canlı harita ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanıyor. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 35.720 koronavirüs testinden 4 bin 789'unun pozitif çıktığını, 97 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının bin 198 yükseldiğini bildirdi.

Buna göre, Türkiye'deki toplam test sayısı 376 bin 100 olurken, vaka sayısı ise 56 bin 956 oldu.