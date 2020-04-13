Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam istifasını sunan ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği (İletişim Başkanlığı tarafından) duyurulan gelişmelerle ilgili son durumu aktaran bir paylaşım ve açıklama yaptı. Soylu "Milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın tutumu bani mahcup etmiştir" dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Sokağa çıkma yasağı ile ilili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimziin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi sorumluluğumuzu arttırmıştır.

Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah"

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama "Cumhurbaşkanımızın tutumu beni..." | Video

İşte Bakan Soylu'nun açıklaması