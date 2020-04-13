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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

Son dakika... Dün istifası Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından bir açıklama yaptı. "Onarma hakkı verilmesi sorumlulumuzu artırdı" diyen Soylu milletin hizmetinde yola devam edeceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 12:26 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam istifasını sunan ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği (İletişim Başkanlığı tarafından) duyurulan gelişmelerle ilgili son durumu aktaran bir paylaşım ve açıklama yaptı. Soylu "Milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın tutumu bani mahcup etmiştir" dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Sokağa çıkma yasağı ile ilili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimziin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi sorumluluğumuzu arttırmıştır.

Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah"

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama "Cumhurbaşkanımızın tutumu beni..." | Video

İşte Bakan Soylu'nun açıklaması

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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama
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