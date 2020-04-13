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haberi - İl il vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye 12 Nisan corona virüs vaka sayısı haritası! (İlçe ilçe risk durumu)

Tüm dünyada etkisini sürdüren yüzünden ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.198 oldu. 12 Nisan Türkiye corona virüs il il vaka ve ölüm son durumu hakkında bilgileri geliyor. Dün toplamda 35 bin 720 test yapıldı, vaka sayısı 4.789 oldu. 97 vatandaşımız hayatını kaybederken dün iyileşenlerin sayısı 481 oldu. 56.956 corona virüs hastasının olduğu ülkemizde vaka ve ölü sayısında bir numarada İstanbul var. İstanbul'un en riskli ilçeleri arasında da Esenyurt, Esenler, Bağcılar ve Bahçelievler var. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka analizinde de bu ilçelerin yanı sıra Güngören, Zeytinburnu, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ümraniye gibi kalabalık ilçelerde de vakaların çok olduğu ifade edilmişti. Son dakika; il il corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum ne?

Giriş Tarihi: 13.4.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 15:20 ABONE OL
Son dakika haberi - İl il corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye 12 Nisan corona virüs vaka sayısı haritası! İlçe ilçe risk durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan bilgilere göre vaka ve ölü sayısında bir numaralı şehir en çok insanın yaşadığı il olan İstanbul. İstanbul'u vaka ve ölü sayısında İzmir takip ediyor. Ankara, Zonduldak, Isparta, Bursa, Konya, Trabzon gibi şehirlerde de corona yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı fazla. Virüsün İstanbul merkezli bulaşmasından dolayı özel araçlarla da şehir dışına çıkışlar yasaklandı. 12 Nisan coroan virüs vaka sayısı ve detaylı corona haritası hakkında bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

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Son dakika haberi - İl il corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye 12 Nisan corona virüs vaka sayısı haritası! (İlçe ilçe risk durumu)
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