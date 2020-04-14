Ağır vaka ve kayıplar azalacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün 'İlk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta oranı düştü" açıklamasından sonra bilim kurulu üyelerinden de umut veren açıklamalar geldi.Hastalara klinik pratikte kullandığımız yüksek akımda oksijen tedavisi, yatış pozisyonları ve diğer uyguladığımız tedavi yöntemlerinin etkisini gördük. Yeni bir hastalık olduğu için ilk başlardaki belirsizlik yerini, çekilen tomografiler, filmlerle nasıl müdahale edileceğini bilme noktasına getirdi. Bu konuda Türkiye'nin sağlık alanında yoğun bakım konusunda da ileride olmasının büyük etkisi var. Yoğun bakımdaki düşüşlerin önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Hasta yoğun bakıma kabul edilmeden önce yapılan müdahaleler toparlanmada önemli bir etken oluyor. Böylece entübe olan hasta sayısı da düşeçek. Kaybedilen hasta sayısında da bir düşüş gözlenecek. Yeni bir hastalık. Kimse tanımıyordu. Çin, İtalya ve Fransa'da müdahalelerde bulunan meslektaşlarımızın aktardığı bilgiler bizim önemli tecrübe edinmemizi sağladı. Hepsini Bilim Kurulu'nda da konuştuk.Sağlık sisteminin iyi olması hastaların da iyi yönetilmesini beraberinde getirdi. Erken tanı konulmasının ve dünyadan farklı şekilde hidroksiklorokin'in ayaktan hastalarda bile yaygın bir şekilde kullanımının hastaneye yatışı azalttı. Özellikle Favipiravir'i Çin daha çok entübe olan hastalar için kullanırken bizim erken dönemde kullanmamızın faydalı olduğu görülüyor. Onun da özellikle yoğun bakıma geçişi düşürdüğü çok net görülüyor. Test sayılarının artması önemli. Burada virüs kapmış hastalara erken müdahale ediliyor. İyi yoldayız.