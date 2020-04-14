Bu dayanışma ile her zorluğu aşarız

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Türkiye'nin 30 büyükşehirinde geçen haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince, yurdun hemen her köşesinde yürek ısıtan anlar yaşandı. Sokağa çıkamadığı için yardım isteyenlerin imdadına, polis, zabıta ve Vefa Sosyal Grupları yetişti. Yardım taleplerinden en dikkat çekeni ise çocuklarının doğum günü nedeniyle dışarı çıkamayanların doğum günü pastası talebi oldu. Polis ekipleri aldıkları pastalarla çocuklara doğum günü sürprizi yaptı. Yasağın olduğu iki gün, yaşlı adama yardım için ıspanak toplayan polislerden bağ budayan imamlara kadar birçok örnek manzaraya sahne oldu. İşte onlardan bazıları:



ÇOCUKLARA DOĞUM GÜNÜ PASTASI POLİS AMCALARINDAN

PASTA ALIR MISINIZ?: Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan Emir Kağan Kayur (10), 12 Nisan olan doğum günü sokağa çıkma yasağına denk gelince 112 Çağrı merkezini arayıp, "Babam yasak nedeniyle çıkamıyor" diyerek pasta istedi. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri aldıkları pastasıyla Emir Kağan'ın evine giderek sürpriz yaptı. Emir Kağan, yaşadığı şaşkınlığın ardından, mumları üfleyip polislere teşekkür etti.







ÖMER İLE AMİNE'YE SÜRPRİZ: Suriye'nin İdlib kentinde görevli Uzman Çavuş Yunus Çalgın 115'i arayarak, Malatya'daki oğlu Muhammed Ömer'in doğum gününde yanında bulunamadığını, TCDD'de makinist olarak görev yapan Bekir Deniz de yeni yaşına giren kızı Amine'ye pasta alamadığını bildirdi. Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, birer pasta ile 4 yaşına giren Amine ile 5 yaşına giren Muhammed Ömer'in evlerine giderek doğum günlerini kutladı.

'NİCE YAŞLARA OĞUZHAN!': Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan Oğuzhan Akarman (12) doğum günü dolayısıyla yardım istedi. Aldıkları pasta ile siren çalarak sokağa giren polisler, evin önüne gelince, megafonla "Nice yaşlara Oğuzhan" anonsu yaptı. Oğuzhan, pastanın üstündeki mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı. Konya'da ise kızı Ravza Çolak'a (5) pasta alamayan Adem Çolak'ın talebi üzerine Selçuklu Belediyesi görevlileri pasta ile küçük kıza sürpriz yaptı.

İstanbul'da yaşayan Öznur Çokgezer, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan anne ve babasının 46'ncı evlilik yıldönümü olması nedeniyle Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'ndan sürpriz kutlama yapılmasını istedi. Pasta alarak eve giden zabıtalar, Kazım (79) ve Zehra Baycan (65) çiftinin evlilik yıldönümünü kutladı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde de jandarma ekipleri 10 yaşındaki Yağız Efe Aksu'nun talebini kırmayarak doğum günü pastası aldı. Ekipler Yağız Efe'ye oyuncak araba kardeşlerine ise boyama kitabı hediye etti.







TARLA SÜRÜP TAMİRAT YAPTILAR

Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan Abdullah Yaylaoğlu (87), polisi arayarak eski evinin bahçesine ektiği ıspanakları toplamaları için yardım istedi. Yaylaoğlu'nun evine gelerek, anahtarı ve adresi alan ekipler, ıspanakları toplayıp teslim etti.

BAĞI GÖNÜLLÜ İMAMLAR BUDADI: Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan Mehmet Çetinkaya (82), emniyeti arayarak dışarı çıkamadığı için bağını budayamadığını söyledi. Olayın vefa destek grubuna bildirilmesi üzerine harekete geçen ilçede görevli 4 imam, ellerine makasları alarak bağı budadı.

TARLASINI EKTİLER: Sivas'ın Hafik ilçesinde yaşayan Musa Budak'ın (85, tarlasını ekemeyince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyelerinden yardım istedi. Budak'ın yaşadığı eve gelen Gençlik Merkezi üyeleri, traktör kullanarak tarlasını ekti ve günlük ihtiyaçlarını da karşıladı.

BEBEĞE SÜT ALDILAR: İstanbul Pendik'te evde sütü biten Çilem Şahin 1,5 yaşındaki bebeğine süt veremeyince sosyal medyadan belediye ekiplerinden yardım istedi. Pendik Belediyesi zabıta memuru marketler kapalı olduğu için evinden süt alıp genç kadına götürdü. Sütü alan anne çok mutlu oldu.

AŞERENLERE ERİK HİZMETİ: Gaziantep'te de 2 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında aşeren 12 kadına Vefa Destek ekipleri tarafından erik ve çeşitli meyveler ulaştırıldı.



Ali ALTUNTAŞ-Sırrıberk ARSLAN-Tahir ÖZÇELİK-Bekir COŞKUN-Yaser ÇAPAROĞLU-Alp KÖRÜKÇÜ-Meral YILDIZ- Özgür ÖZDEMİR

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