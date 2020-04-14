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nerede, hangi ülkede? Çernobil nükleer santrali ne zaman ve neden patladı? İşte Çernobil faciasına ilişkin detaylar

Corona virüsü ile mücadele eden dünya, yeni bir son dakika haberi ile güne uyandı. Ukrayna’da başlayan orman yangınının ’e yaklaşması ve 1986 yılında patlayan Çernobil Nükleer Santrali açısından tehdit oluşturmasıyla birlikte Çernobil nerede, hangi ülkede sorularının yanıtı merak konusu oldu. Yeni bir radyasyon yayılımı için tehdit oluşturan yangının yarattığı panikle birlikte, “Çernobil Nükleer Santrali ne zaman ve neden patladı?” sorusuna cevap aranıyor. İşte 1986 yılında gerçekleşen ve insanlık tarihinin başına gelen en büyük felaketlerden bir tanesi olarak değerlendirilen Çernobil faciası ile ilgili merak edilen detaylar ve Ukrayna’daki yangına ilişkin son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 14.4.2020 11:54 ABONE OL
Çernobil nerede, hangi ülkede? Çernobil nükleer santrali ne zaman ve neden patladı? İşte Çernobil faciasına ilişkin detaylar

nerede ve hangi ülkede? Ukrayna'da bundan 34 yıl önce yaşanan nükleer santralinin patlaması olayı, bölgede meydana gelen yangına ilişkin son dakika haberi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Ukrayna'da başlayan yangın, Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeye yaklaştı. Peki Çernobil faciasında ne oldu? Çernobil Nükleer Santrali ne zaman ve neden patladı? İşte detaylar….

ÇERNOBİL NEREDE?

26 Nisan 1986'da eski Sovyetler Birliğine bağlı Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer güç santralının 4. ünitesinde meydana gelen kazada, reaktör kalbinin tümü, binanın büyük bir bölümü hasar görmüştür. Bunun sonucu olarak büyük miktarda radyoaktif materyal çevreye yayılmıştır.

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NEDEN PATLADI?

Çernobil nükleer santrali patlaması, üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen etkisini yitirmiyor. Reaktörlerde insan hatası nedeniyle meydana gelen patlama, birçok kişinin ölümüne neden olmuş ve bölgede ortaya çıkan radyoaktif sızıntı sebebiyle yerleşim alanları boşaltılmıştı. İşte, Çernobil nedir ve nerede? Çernobil nükleer santrali faciası ve patlamanın nasıl ortaya çıktığına dair detaylar

Çernobil faciasının etkileri, radyoaktif sızıntının yayılmasıyla birlikte insan üzerinde de görülmüştür. Patlamanın meydana geldiği alan, olayın ardından karantina altına alınmış ve o tarihten itibaren bölgeye girişler yasaklanmıştır.

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Çernobil nerede, hangi ülkede? Çernobil nükleer santrali ne zaman ve neden patladı? İşte Çernobil faciasına ilişkin detaylar
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