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son dakika: düzenlemesi kabul edildi mi? Son dakika açıklandı işte ceza infaz yasası (af yasası) düzenlemesi son durum 2020…

Tüm dünyada etkili olan corona virüs salgını nedeniyle ülkemizde de pek çok alanda sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız tarafından oldukça merak edilen ceza infaz yasasının ’de kabul edilip edilmediğiyle ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bu açıklama sonrası arama motorlarında düzenlemesi kabul edildi mi? şeklinde soruların yanıtları merak edilerek yoğun şekilde araştırma yapılmaya başlandı. İşte ceza infaz yasası son durum ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 14.4.2020 18:14 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 18:13 ABONE OL
Af yasası son dakika: Ceza infaz yasası düzenlemesi kabul edildi mi? Son dakika açıklandı işte ceza infaz yasası af yasası düzenlemesi son durum 2020…

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yayılım gösteren corona virüsü pandemisine ilişkin ülkemizde önemli adımlar atılarak sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Gündemde bulunan ve çokça merak edilen () düzenlemesine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Bu gelişme sonrasında arama motorlarında Ceza ? şeklinde sorularla araştırmalar yapıyor. İşte ceza infaz yasası düzenlemesi son durumu…

CEZA İNFAZ YASASI DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ Mİ?

ve gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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Af yasası son dakika: Ceza infaz yasası düzenlemesi kabul edildi mi? Son dakika açıklandı işte ceza infaz yasası (af yasası) düzenlemesi son durum 2020…
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