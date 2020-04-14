Af yasası son dakika: Ceza infaz yasası düzenlemesi kabul edildi mi? Son dakika açıklandı işte ceza infaz yasası (af yasası) düzenlemesi son durum 2020…

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yayılım gösteren corona virüsü pandemisine ilişkin ülkemizde önemli adımlar atılarak sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Gündemde bulunan ve çokça merak edilen ceza infaz yasası (af yasası) düzenlemesine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Bu gelişme sonrasında arama motorlarında Ceza infaz yasası düzenlemesi kabul edildi mi? şeklinde sorularla araştırmalar yapıyor. İşte ceza infaz yasası düzenlemesi son durumu…

CEZA İNFAZ YASASI DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ Mİ?

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.