Fazıl Duygun serbest

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan gazeteci Fazıl duygun dün sabaha karşı Niğdedeki evinde polis operasyonu ile gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıkan Duygun, Niğdeö'den Ankara'ya getirilmişti.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan Fazıl Duygun bugün Ankara Adliyesine çıkarıldı.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli kontrol kararıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fazıl Duygun hakkında hakimlikçe yurtdışına çıkış yasa ğı konularak serbest bırakılma kararı verildi.