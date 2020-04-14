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serbest

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ’de gözaltına alınan , Emniyet’teki işlemleri ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. Duygun hakkında savcılıkça adli kontrol talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Duygun hakkında yurt dışı çıkış yasağı koyarak serbest bırakma kararı verdi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 14.4.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 17:42 ABONE OL
Fazıl Duygun serbest

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan gazeteci Fazıl duygun dün sabaha karşı Niğdedeki evinde polis operasyonu ile gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıkan Duygun, Niğdeö'den Ankara'ya getirilmişti.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Fazıl Duygun bugün Ankara Adliyesine çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli kontrol kararıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fazıl Duygun hakkında hakimlikçe yurtdışına çıkış yasa ğı konularak serbest bırakılma kararı verildi.

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Fazıl Duygun serbest
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