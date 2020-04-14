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İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Son dakika gelen bilgilere göre infaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesi ile İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.4.2020 06:47 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 06:54 ABONE OL
İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

OTOBÜSLERLE ÇIKARILDILAR

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldılar.

Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı.

SOSYAL MESAFE KURALI

Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

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İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
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