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meydanı  14 gün süreyle kapatıldı

'nın en işlek caddeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.4.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 11:07 ABONE OL
Kızılay meydanı  14 gün süreyle kapatıldı

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kızılay Meydanı, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddelerinin 14 gün süreyle saat 09.00 ile 21.00 arasında yaya trafiğine kapatılmasına karar verildi. Karara göre, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlar, söz konusu bölgelerde iş yeri bulunan esnaf, iş yeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla giriş ve çıkış izninin verileceği, tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

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Kızılay meydanı  14 gün süreyle kapatıldı
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