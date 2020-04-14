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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı 'a Allah'tan rahmet diledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.4.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 16:15 ABONE OL
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Haydar Baş için taziye mesajı

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Baş'ın koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Baş'ın hem akademik yönüyle hem de siyasi kişiliğiyle hatırı sayılan, saygın ve değerli bir şahsiyet olduğunu belirten Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta Sayın Haydar Baş olmak üzere, Kovid-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Ayrıca salgından etkilenip tedavi gören bütün vatandaşlarımıza şifa dileklerimle birlikte geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Kovid-19 hastalığından milletimizi ve tüm insanlığı esirgeyip korumasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Haydar Baş için taziye mesajı
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