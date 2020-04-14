Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini yalanladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü:

"Haberde öne sürüldüğü gibi bahse konu arazide yasa dışı bir yapılaşmanın söz konusu olmadığını da belirtmek isteriz."

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"Konunun tarafı olduğumuz halde Kurumumuza konuyla ilgili bir soru yöneltilmemiş, haber oluşturulurken gerçekle bağdaşmayan iddialara yer verilmiştir"



Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haber nedeniyle hukuki yollara başvuru başvuracağı bildirildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü; Cumhuriyet Gazetesi'nin; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunan Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"YASA DIŞI BİR YAPILAŞMANIN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında; Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde gerçeklere bağdaşmayan iddialara yer verildiği belirtilerek, "Haberde öne sürüldüğü gibi bahse konu arazide yasa dışı bir yapılaşmanın söz konusu olmadığını da belirtmek isteriz. Konunun tarafı olduğumuz halde Kurumumuza konuyla ilgili bir soru yöneltilmemiş, haber oluşturulurken gerçekle bağdaşmayan iddialara yer verilmiştir" denildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haber nedeniyle hukuki yollara başvuru başvuracağı bildirildi.





İŞTE O AÇIKLAMA

Vakıflar Genel Müdürlüğü; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kurumsal hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada; Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan ve elektronik tabanlı bazı haber portallarında da görülen, "Boğaz'da kaçak var" başlıklı habere ilişkin kamuoyuna açıklamada bulunduğu bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği; Cumhuriyet Gazetesi'ne gönderdiği cevap ve düzeltme metninde şöyle denildi:



"Cumhuriyet Gazetesi'nin 14 Nisan 2020 tarihli sayısında yayınlanan 1. ve 11. sayfalarda yer alan; "Boğazda kaçak var" başlıklı ve Hazal Ocak imzalı haber Müşavirliğimizce incelenmiştir."





"VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HERHANGİ BİR GÖRÜŞ ALINMADAN HABER HAZIRLANDI"

"Haberi oluşturan bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığı, kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek nitelikte olduğu, muhatap durumundaki Kurumumuzdan herhangi bir görüş alınmadan kaleme alındığı görülmüş ve aşağıdaki açıklamayı yapma lüzumu doğmuştur."



"İlgi haberde, İstanbul iline bağlı Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesinde yer alan 241,07 m2 sahalı arsanın İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'a tarafımızca kiralandığı ve üzerinde izinsiz yapılaşmaların bulunduğundan mütevellit İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilgili yapıların yıkıldığı yer almıştır."

"VAKIF AKARI (GELİR GETİRİCİ MÜLK) NİTELİĞİNDEKİ ARAZİ EN YÜKSEK BEDELLE KİRALANMIŞTIR"

"Söz konusu arsa, 2018 ve 2019 yıllarında herkesin katılabileceği açık ihale usulüyle kiralamaya açılmış ancak talipli olmadığı için tekraren ihalesi yapılmıştır. Söz konusu ihale, 8 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmiş ve en yüksek teklifi veren yüklenici arsayı kiralamaya hak kazanmıştır. Bu sürecin neticesinde yasal süreler dâhilinde 13 Nisan 2020 tarihinde, yani haberinizin yayınlandığı günden bir gün önce kiralama sözleşmesi yapılmış ve arsa yükleniciye teslim edilmiştir. Bu ihalenin sonucunda, Vakıf akarı (gelir getirici mülk) niteliğindeki arazi en yüksek bedelle kiralanmıştır. Bilindiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü gelirlerini kiralama, işletme ve iştiraklerinden elde eden ve Hazine desteği almayan, özel bütçeli bir kurumdur."









"ARAZİDE YASA DIŞI BİR YAPILAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Buna ek olarak haberde öne sürüldüğü gibi bahse konu arazide yasa dışı bir yapılaşmanın söz konusu olmadığını da belirtmek isteriz."



"CUMHURİYET GAZETESİ, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE SORU YÖNELTMEDİ"

"Konunun tarafı olduğumuz halde Kurumumuza konuyla ilgili bir soru yöneltilmemiş, haber oluşturulurken gerçekle bağdaşmayan iddialara yer verilmiştir.

Haber nedeniyle diğer hukuki yollara başvuru hakkımız saklıdır."