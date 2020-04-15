Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adıyaman’da 715 mahkum tahliye oldu

’da 715 mahkum tahliye oldu

Son dakika gelen bilgilere göre infaz düzenlemesine ilişkin kanunun 'de yayımlanmasıyla birlikte,  Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 715 mahkum tahliye edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.4.2020 08:05 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 08:07 ABONE OL
Adıyaman’da 715 mahkum tahliye oldu

TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tahliyeler başladı. Tahliye haberini duyan mahkum yakınları, cezaevleri önlerine gelerek yakınlarını bekledi.

Adıyaman'da halk otobüsleri ile açık cezaevinden alınan 715 mahkum, şehir merkezinde yakınları tarafından karşılandı.

Düzenlemeden yararlanan mahkumlar, "Allah devletimizden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun bizleri ailelerimize kavuşturdu" dediler.

ANKARA'DA CEZAEVLERİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Ankara'da, hükümlülerin tahliyesi başladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı. Hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Cezaevi çevresinde ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman’da 715 mahkum tahliye oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA