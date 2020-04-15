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Askere alım ve terhise salgın ertelemesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, nisanda askere alınacak 53 bin yükümlü gencin silah altına alınmasının bir ay ertelenmesine, kasımda asker olanların süresinin ise uzatılmasına karar verildi

Giriş Tarihi: 15.4.2020 ABONE OL
Askere alım ve terhise salgın ertelemesi
Milli Savunma Bakanlığı'nda koronavirüs salgınıyla ilgili alınacak önlemlerin değerlendirildiği bir toplantı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, alınan tüm tedbirlere rağmen, celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu belirtti. Akar, "Kışladan sağlıklı çıkanların evlerine, evlerinden sağlıklı çıkanların kışlalara virüs bulaşmadan ulaşmaları bu ortamda çok riskli ve hatta mümkün de olmayabilir. Bu da hem TSK için hem de aileler ve toplum için büyük tehlike ve risk demektir. Özellikle operasyon birliklerimizde meydana gelecek bir virüs salgını yurt içi, yurt dışı operasyonlarımızı tehlikeye sokabilir" dedi. Akar şunları söyledi: "Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacaktır." ANKARA
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Askere alım ve terhise salgın ertelemesi
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