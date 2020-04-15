Fahrettin Altun’u hedef alan yayınlara soruşturma

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Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle 'terör örgütlerine hedef göstermek' suçundan soruşturma başlattı. Altun'un, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında yer alan araziyi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 10 yıllığına kiraladığı öğrenildi. Bazı medya organlarında, bu araziye yerleştirilen modüler çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce izinsiz yapılaşma olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddiasının yer aldığı haberde, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı kullanıldı. Bunun üzerine de Başsavcılık harekete geçti. Vakıflar Genel Müdürlüğü de arazide yasadışı bir yapılaşma olmadığını belirterek, "İhale, 8 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmiş ve en yüksek teklifi veren yüklenici, arsayı kiralamaya hak kazanmıştır. Bu sürecin neticesinde yasal süreler dahilinde 13 Nisan 2020'de, yani haberin yayınlandığı günden bir gün önce kiralama sözleşmesi yapılmış ve arsa yükleniciye teslim edilmiştir" açıklamasını yaptı.