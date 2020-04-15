İmamoğlu zekat istedi cevap gecikmedi: Millet sana nasıl güvenecek?

Ekrem İmamoğlu, koronavirüsü salgını kapsamında yardımlarve bağışlarla ilgili bir açıklama yaptı. İmamoğlu, zekât ile fitrenin belediyelere verilebileceğini iddia etti. Ayrıca belediyelere zekât ve fitreyi verebilme noktasında kanunda bunun yerinin olduğu yalanını söyledi.

Yaptığı bu çağrıda, bunun için "Kimsenin fetva vermesine gerek yok!" dedi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aynen şöyle konuştu: "Yardımlarınızı ulaştırmada en güvenilir aracı devlet kurumlarıdır. Bu manada belediyelerinize, bize inanın, zekâtınıza da, fitrenizi de gerektiği noktada bize verebilme şansınız vardır. Bunun kanunda yeri vardır. Bunun aksini kimse inkâr edemez. Bununla ilgili de kimsenin fetva vermesine gerek yok!" dedi.

GÖKÇEK: BELEDİYELERDE BÖYLE BİR KANUN YOK

İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından buna karşı çıktı. Gökçek, 28,5 yıldır belediye başkanlığı yaptığı dönem boyunca zekat ve fitrenin belediyeye verilebileceğine dair tek bir kanun maddesi bilmediğini söyledi. Resmi Twitter hesabından Gökçek, "Ekremcim şu kanunun adını ve maddesini söylesene. Maddeyi söyle ben siyaseti bırakayım. Söyleyemezsen sen başkanlığı bırak. Var mısın iddiaya?" dedi.

ZEKÂT PARASINI KİME VERECEKSİN?

Ekrem İmamoğlu'nun zekât ve fitrenin belediyelere verilebileceğine dair kanun olduğuna dair sözleri için Gökçek ayrıca şunları kaydetti: "Kanunda zekat ve fitrenin belediyeye verileceğine dair herhangi bir madde yok da, bir an için böyle bir imkan olsa dahi kimse sana güvenemez. Parayı şarkıcıya Türkücüye mi verirsin, içkili kokteyl mi yaparsın, sözcü alır vatandaşa mı dağıtırsın? Vatandaş sana nasıl güvenecek ki?"

ÖNCE YARDIM KOLİLERİNİ BİR ANLAT!

Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na hitaben, 80 liralık gıda yardımını 150 liraya İstanbul'a kakalamaya kalkan adamsın, bu millet sana güvenir mi? Senin adamlar zekâtı ve fitreyi toplayıp şarkıcıya verirse ne olacak? Hala gıdayı 150 liraya verirken, 70 lirayı nereye gidecek anlatamadın" dedi.