İstanbul’da dev kumar operasyonu! 47 bin 5 lira para cezası kesilmiş oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kâğıthane, Sancaktepe ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kovid-19 tedbirleri ile ilgili kapalı olması gereken iş yerlerine denetimler yaptı. Her üç ilçede de kumar oynanan iş yerleri olduğuna dair ihbarlar geldi.

KÂĞITHANE: 8 BİN 845 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kâğıthane İlçesi'ndeki bir iş yerine saat 00.25 sularında Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince baskın yapıldı. İş yerinde dört kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Mekândaki masada oyun kâğıtları ile beraber 450 lira para olduğu görüldü. Oyun kâğıtları ile 450 lira muhafaza altına alındı.

İŞ YERİ SAHİBİNE İŞLEM YAPILDI

Dört şüpheliye, "5326 sayılı Kabahatler kanunun 34. Maddesi" gereği her bir şahsa bin 225 liradan 4 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Şüphelilere "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine Muhalefet" suçuna istinaden 789 liradan toplamda 3 bin 945 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi Y.Y'ye ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama" suçundan işlem yapıldı, şüpheli asli işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

SANCAKTEPE: 12 BİN 720 PARA CEZASI KESİLDİ

İstanbul Sancaktepe İlçesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı geldi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri iş yerine baskın yaptı. Üç şüphelinin mekânda alkol tükettikleri görüldü. Üç şüphelinin her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi" gereğince 3 bin 180 liradan toplam 9 bin 540 lira idari para cezası kesildi. Her iki iş yerine ilçelerin zabıta müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

BAĞCILAR: 28 BİN 620 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri dün saat 21.50 sularında ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynanan bir mekâna baskın yaptı. İş yerinde yakalanan dokuz şüpheliye "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine Muhalefet" suçundan 3 bin 180 liradan toplam 28 bin 620 lira idari para cezası kesti. Bağcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise iş yerini mühürledi. Toplamda her iş yerlerindeki şüphelilere 47 bin 5 lira para cezası kesilmiş oldu.