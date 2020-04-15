Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı

'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı

Son dakika gelen bilgilere göre Valiliği tarafından yapılan duyuruda “Kofçaz İlçemiz 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 16.00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır” denildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.4.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 07:18 ABONE OL
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı
Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavırüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 11 Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. maddesine istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İlimiz Kofçaz ilçesinde Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; Kofçaz'ın giriş-çıkışlara izin verilmeyerek 15.04.2020 tarihi saat 16:00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, ilçe merkezine; ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KIRKLARELİ NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA