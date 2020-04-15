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Son dakika: o iddiaları yalandı! Gerçeği yansıtmamaktadır

Son dakika haberi: : "Bugün bir kısım hesaplarından İçişleri Bakanlığı'nca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.4.2020 23:58 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 00:03 ABONE OL
Son dakika: EGM o iddiaları yalandı! Gerçeği yansıtmamaktadır

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medyadaki iddiaların gerçek olmadığı ve söz konusu iddialar hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."

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Son dakika: EGM o iddiaları yalandı! Gerçeği yansıtmamaktadır
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