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Son dakika: Maske almak için eczaneye giden çarşaflı kadına hakaret etmişti... Savcılık soruşturma başlattı

Başsavcılığın; maske almak için eczaneye gelen vatandaşa sadece olduğu gerekçesiyle; "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret eden kadının kimlik tespiti için Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazdığı bildirildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları

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Giriş Tarihi: 15.4.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 17:01 ABONE OL
Son dakika: Maske almak için eczaneye giden çarşaflı kadına hakaret etmişti... Savcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; maske almak için eczaneye giden başörtülü vatandaşa hakaret eden kadın hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Başsavcılığın; maske almak için eczaneye gelen vatandaşa sadece başörtülü olduğu gerekçesiyle; "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret eden kadının kimlik tespiti için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazdığı bildirildi.

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Kadının kimliğinin tespitinin ardından ifadesinin alınacağı kaydedildi.

İNAL: HERKES HADDİNİ BİLECEK!"
Avukat Mustafa Doğan İnal, başörtülü vatandaşa hakaret eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İnal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

Mustafa Doğan İnal; "Ankara'da maske almak için gittiği eczanede sadece örtülü olduğu için "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret eden bu kadın ile ilgili yasal sürecin takipçisi olacağız. Herkes haddini bilecek!" dedi.

İnal, başörtülü kadına yapılan hakareti gösteren videoyu da paylaşımında yer verdi.

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Son dakika: Maske almak için eczaneye giden çarşaflı kadına hakaret etmişti... Savcılık soruşturma başlattı
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