Suudilerden Kaşıkçı’ya Pasaport oyunu

Suudiler tarafından katledilen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 10 yıllık arkadaşı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Kaşıkçı'nın katilleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Aktay, Kaşıkçı ile ortak bir arkadaşlarının kendisine anlattığı önemli bir hadiseyi savcılıkla paylaştı. Olaya göre, Suudi Arabistan'ın ABD'deki Büyükelçilik görevlileri Kaşıkçı'nın ABD'deki evinde bulunan pasaportunu ortadan kaldırarak Büyükelçilğe gelmesini sağladı. Büyükelçilğe giden Kaşıkçı burada Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştürüldü. Kaşıkçı bu görüşmeden sonra gittiği evinde pasaportunu tekrar evde buldu. Kaşıkçı bu eylemi, Büyükelçiliğe gitmek zorunda kalmak için birileri tarafından evine girilerek organize edildiği şeklinde açıkladı.

"SUUDİ ARABİSTAN'I ÇOK SEVİYORDU"

Aktay ifadesinde, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ı çok sevdiğini, ülkesinin iyi bir konumda olması için gayret gösteren bir isim olduğunu vurguladı. Aktay, cinayet günü Hatice Cengiz'in saat 16.41'de aramasından sonra, Suudi Arabistan Büyükelçisini aradığını aktardı. Aktay, "Büyükelçiye, 'Kaşıkçı benim arkadaşım. İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş ve bir daha dışarı çıkmamış' diye söyleyince o da bana, 'Cemal benim de arkadaşım, araştırıp iki dakikaya sana döneceğim' dedi ancak ne cinayet günü ne de daha sonra bir daha geri dönmedi" dedi.

"MUHALİFLERİ KAÇIRMA VE YOK ETME YAYGIN"

Kaşıkçı ile en son Ağustos 2018'de görüştüğünü söyleyen Aktay söz konusu görüşmede yaşananları anlattı: "Suudi yönetiminin İngiltere, Lübnan, Almanya ve Mısır gibi ülkelerde muhaliflere karşı çeşitli operasyonlar yaptığını söyledi. Muhalifleri kaçırma ve yok etme konusunda çok yaygın uygulamalar olduğunu aktardı. Geçmişte kaçırmış oldukları bazı şahısların da akıbetlerinin hala belli olmadığını söyledi.

Ancak kendisini İstanbul'da güvende hissettiğini, Suudilerin burada muhaliflere operasyon yapamayacağını, Türkiye ile ilişkilerini bozmayı göze alamayacaklarını söyledi. Kaşıkçı, bir endişe taşıyordu ama İstanbul'da ve Türkiye'de böyle bir eyleme cesaret edilemeyeceğini düşünüyordu."

PASAPORTU ORTADAN KAYBOLDU

Aktay ifadesinin devamında Kaşıkçı'nın ABD'de ikamet ettiği sırada pasaportunun ortadan kaybolmasıyla ilgili ilginç bir anısını da paylaştı. İşte o hikayenin ayrıntıları: "Kaşıkçı ile çok yakın bir arkadaşım anlattı. Kaşıkçı, ABD'de iken pasaportunu evinde koyduğu yerde bulamadı. Yenisini çıkartmak için ABD'deki Suudi Büyükelçiliği'ne gitmeye karar verdi. Görevliler kendisini zaten bekliyorlarmış gibi karşılamış. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a dönmesi için istihbarat başkanı Kahtani ya da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştürüldüğünü aktardı. Bu aldığı telefon onu çok tedirgin etmiş.

Kaşıkçı bu olayı yaşadıktan sonra döndüğü evinde, pasaportunu önceden bulamadığı yerinde olduğunu fark etti. Bu durumu Büyükelçiliğe gitmek zorunda kalmak için birileri tarafından evine girilerek organize edildiği şeklinde açıkladığını belirtti. Kaşıkçı bunları ortak arkadaşımıza iletmiş. Gerekirse ilerleyen süreçte bu arkadaşımız şahit olarak dinlenebilir."