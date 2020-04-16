90 bin mahkûm artık özgür

Uzun bir maratonun ardından Meclis'ten çıkan infaz düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İnfaz düzenlemesinden 105 bin hükümlünün faydalanması bekleniyor. Bunların 45 bini tahliye olacak. 45 bini ise koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izne gönderilecek. Ayrıca kapalı cezaevinde bulunan ve açık cezaevine geçmesine 1 yıl kalanlardan iyi halli olanlar açığa geçiş yapacak. Bunların sayısı da 15 bin dolayında. Yasa gereğince kapalıdan açığa ayrılacak olanlar kurum görevlileri eşliğinde açık ceza infaz kurumuna geçecek. Tahliye edilecek ve izne ayrılacak olan hükümlüler; koronavirüsle ilgili bilgilendirilerek ve maske ve eldiven takarak ceza infaz kurumundan ayrılıyor. Hükümlülere koronavirüs tedbirlerini anlatan Sağlık Bakanlığı broşürleri veriliyor. Kolluk kuvvetleri çıkışlarda izdiham yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyor. Tahliyeden yararlanacak ya da izne ayrılacak hükümlülerin yakınlarının neden olacağı kalabalığı engellemek amacıyla hükümlüler, ceza infaz kurumundan otobüs ve minibüslerle gidecekleri yerlere sevkediliyor. İl içine gidecekler belli merkezlere, il dışına gidecekler de ya otobüs terminallerine ya da gidecekleri illere bırakılıyor. Hükümlüler ulaşım ücretlerini kendileri karşılıyor. Şehir dışı seyahatler izne bağlı olduğu için tahliye edilen ve izne ayrılan hükümlülerin seyahat belgeleri, mülki idare amirlikler aracılığıyla ceza infaz kurumları içinde veriliyor. Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavileri devam eden sınırlı sayıdaki hükümlü, sağlık kurumlarına teslim edilecek. Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda korona tedbirleri kapsamında izin sürelerini iki defa daha uzatabilecek. ANKARAİSTANBUL'DA Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 3 bin, Maltepe Cezaevi'nden de bin 50 hükümlü tahliye edilecek. Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın bulunduğu alana çıkan karayolu üzerinde birkaç yere jandarma görevlileri tarafından kontrol noktaları konuldu. Maltepe Cezaevi'nde de belli noktada cezaevine gidişler polis araçlarıyla kesildi. Tahliye edilen hükümlüler otobüslere maske takılarak, dezenfekte edilen otobüslere sosyal mesafe kuralına uyularak bindirildi. Yurdun 4 bir yanındaki cezaevlerinde de şartları uyan mahkumlar tahliye edilerek otobüslerle gidecekleri yerlere bırakıldı. Mahkumlar özgürlüklerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirerek teşekkür ettiler. Tahliyelerin bugün tamamlanması bekleniyor.