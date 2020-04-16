Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılıç ve Murat Ağırel'in tahliye taleplerine ret!

, , Hülya Kılıç ve 'in tahliye taleplerine ret!

'da şehit olan mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan , , Hülya Kılıç ve 'in avukatları tarafından ayrı ayrı yapılan tahliye talepleri reddedildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.4.2020 17:32 ABONE OL
Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılıç ve Murat Ağırel'in tahliye taleplerine ret!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca MİT Kanunu'nun 27/3-1. cümlesi uyarınca "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için infaz düzenlemesi, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç için ise infaz düzenlemesi ve Kovid-19 salgını gerekçesiyle dün ayrı ayrı tahliye başvurusunda bulunulmuştu. Tahliye talepleri bugün İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirildi.

TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, dosya kapsamına göre delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ifade tutanakları, atılı suç için yasada öngörülen ceza miktarı ve tüm dosya kapsamına göre "şüpheliler hakkındaki tutukluluk tedbirinin ölçülü olduğu, tutukluluk hallerinin sonlandırılmasını gerektirir bir husus bulunmadığı ve itiraz gerekçeleri yerinde olmadığı" gerekçesiyle tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılıç ve Murat Ağırel'in tahliye taleplerine ret!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA