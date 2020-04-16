Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılıç ve Murat Ağırel'in tahliye taleplerine ret!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca MİT Kanunu'nun 27/3-1. cümlesi uyarınca "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için infaz düzenlemesi, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç için ise infaz düzenlemesi ve Kovid-19 salgını gerekçesiyle dün ayrı ayrı tahliye başvurusunda bulunulmuştu. Tahliye talepleri bugün İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirildi.

TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, dosya kapsamına göre delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ifade tutanakları, atılı suç için yasada öngörülen ceza miktarı ve tüm dosya kapsamına göre "şüpheliler hakkındaki tutukluluk tedbirinin ölçülü olduğu, tutukluluk hallerinin sonlandırılmasını gerektirir bir husus bulunmadığı ve itiraz gerekçeleri yerinde olmadığı" gerekçesiyle tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verdi.