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direktöründen açıklaması: "Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız"

() Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, 'nin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı mücadelede İngiltere, İtalya, İspanya ve Balkan ülkelerine tıbbi ekipman desteğine ilişkin, "Hakikaten (Türkiye'nin) sağladığı desteğin tümüyle farkındayız." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.4.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 16:39 ABONE OL
DSÖ direktöründen Türkiye açıklaması: Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Coronavirüs pandemesine ilişkin video konferans yoluyla düzenlediği haftalık basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa'da ve dünyada pek çok ülkeye tıbbi ekipman yardımı göndermesine ilişkin soruyu cevapladı.

TÜRK SAĞLIK BAKANI KOCA İLE GÖRÜŞTÜK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 2 Nisan'da (telekonferans yöntemiyle) yaklaşık 1 saat görüştüklerini anımsatan Kluge, "Özellikle Kovid-19 hakkında konuştuk. Ayrıca, iki yıllık yeni bir anlaşmaya imza attık. DSÖ adına, Türk hükümetinin göstermiş olduğu dayanışma için kendilerine şükranlarımı ilettim." dedi.

"DAYANIŞMA İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNDUM"

Kluge, Türkiye'nin başta İngiltere, İtalya, İspanya ve Balkan ülkelerine sağladığı tıbbi ekipman desteğine ilişkin "Hakikaten (Türkiye'nin) sağladığı desteğin tümüyle farkındayız. (Covid-19) yeni bir virüs, her gün öğrenmeye devam ediyoruz. Bu yüzden dayanışma gösterilmesi çok önemli." diye konuştu.

Direktör Kluge, Türkiye'nin gösterdiği dayanışmayı DSÖ Avrupa bölgesinde daha fazla görmeye başladıklarını, bunun da umut verici olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, 2 Nisan'da Kluge ile telekonferans görüşmesi yapmıştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, görüşmeye ilişkin, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa'da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sayın Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ'nün Türkiye'nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

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DSÖ direktöründen Türkiye açıklaması: "Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız"
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