Ercüment Ovalı duyurdu: Corona virüs tedavisinde heyecanlandıran gelişme

Corona virüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan ve günlerdir çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" diyerek büyük merak uyandırmıştı.

Türkiye'de ve dünyada virüs için aşı ve ilaç tedavi araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamayla 23 Nisan'ı işaret eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan corona virüs tedavisi için yeni bir açıklama geldi. Ovalı, ''1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.'' dedi.

1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 16, 2020

Dornaz alfa nedir?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, dornaz alfa ilacının acilen hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı açıklamasında bulundu. Peki d﻿﻿orfaz alfa ilacı nedir?

Dornaz alfa, DNA'yı seçici olarak klivaj eden bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I'nın oldukça saf bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam mukusunda bulunan DNA'yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar.