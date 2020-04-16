CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; koronavirüs salgınına rağmen toplu taşıma hizmetlerini yerine getiren İETT şoförlerine gerekli önlemleri almadığı tespit edildi.

İBB, İETT'de corona virüse karşı tedbir almıyor | Video

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde; İETT'nin en büyük garajlarından biri olan Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı, şoförlere sosyal mesafe kuralı uygulanmadan maske ve ekipman dağıtıldığı açıkça görülüyor. İETT'de çalışan 7 şoföre koronavirüs teşhisi konulduğu ifade ediliyor.

BİRİNCİ: BİRAZ HASSASİYET, BU NASIL BİR HOYRATLIK?"

Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından İETT Ayazağa garajında şoförlerin araç teslim alma görüntülerini yayınladı.

Birinci; "İETT Ayazağa garajı. Şoför personelimiz sabahın köründe arabalarına dağılacaklar, maske ve ekipman dağıtılıyor. Bu iş, şu salgın zamanı böyle mi olur? Israrla soruyoruz! Kaç otobüs şoförümüz coronavirüs pozitif? Israrla uyarıyoruz! Biraz hassasiyet, bu nasıl bir hoyratlık?" diye sordu.

ULAŞTIRMADA GÖREVLİ AHMET HAKAN FENERCİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 13 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; koronavirüs testi pozitif çıkan ulaştırmada görevli çalışma Ahmet Hakan Fenerci'yi kaybettiklerini açıkladı.

Ongun, "Ne yazık ki; Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433'e yükselmiştir. Ulaştırmada görevli çalışma arkadaşımız Ahmet Hakan Fenerci'yi de maalesef salgın nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.



30 İETT HATTININ SEFERİNİ İPTAL EDİLDİ, VAGON SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ, 21.00'DEN SONRA METRO SEFERLERİ YAPILMIYOR!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; koronavirüs salgınına rağmen İstanbul'da toplam 30 İETT hattının seferini iptal etti. Otobüs ve metrobüsleri İETT garajlarında bekletti. Tramvay vagonları 8'den 4'e düşürüldü. 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'den sonra yapılmıyor.

İL UMUMİ HIFZISIHHA MECLİSİ, ULAŞIM REZALETİNE EL KOYDU

İstanbul Valiliği; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararlar aldığını açıklamıştı.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA MASKE ZORUNLUĞU GETİRİLDİ

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararda; "Bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunludur. Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Kurul; araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması ve yapılan düzenlemelerin halka ilan edilmesini istedi.

23 KOLTUKLU OTOBÜSE KOLTUKTA 12, AYAKTA 6 YOLCU ALINACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; otobüs ve metrobüslerde koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmamasına; araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına karar verdi.

Kararla; 23 koltuklu otobüste en fazla 12 yolcu koltuklara oturabilecek, ayakta ise sadece 6 yolcunun seyahat edebilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararından önce 23 koltuklu otobüse 50 yolcu alınıyordu.

OTOBÜS VE DURAKTA BEKLEYEN YOLCULARIN SOSYAL MESAFEYE UYMALARINI İÇİN İŞARETLEMELER YAPILACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılmasına da karar verdi.



VATANDAŞ, SAAT: 21.00'DEN SONRA EVİNE NASIL GİDECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını açıklamıştı.

"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."



ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, MARMARAY SEFERLERİNİ AZALTMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray'da ise; seferlerinde azaltma yapılmayacağını açıkladı. Marmaray'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada; "Değerli yolcularımız; İzdiham oluşmaması adına seferlerimiz herhangi bir azaltma yapılmadan devam etmektedir. Sosyal mesafe önlemlerine hayatımızın her alanında dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatır sağlıklı yolculuklar dileriz" ifadeleri kullanıldı