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İYİ Partili Özdağ’a fezlekesi

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 16.4.2020 ABONE OL
İYİ Partili Özdağ’a MİT fezlekesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya'da şehit olan MİT görevlilerinin isim ve rütbelerini deşifre eden İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ hakkında, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu" çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye gönderdi. Beş sayfadan oluşan fezlekede, Özdağ hakkında yeterli ve kanunu delilinin mevcut olduğu, bu nedenle Anayasa'nın 83. Maddesi'ne istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kaydedildi. TBMM, Özdağ'ın dokunulmazlığını kaldırırsa söz konusu suçtan yargılanabilecek. Libya'da görevli MİT mensuplarının kimliklerinin deşifre edilmesi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 5 kişi hakkında işlem yapmıştı.
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İYİ Partili Özdağ’a MİT fezlekesi
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