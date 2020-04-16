Sağlıkçılara şiddete ceza arttı, erteleme yok

Sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin daha önce AK Parti ve MHP'nin verdiği değişiklik dün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen YÖK kanun teklifine önerge ile eklendi ve tüm partilerin mutabakatıyla yasalaştı. Değişiklikte kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak. Söz konusu suçlarda, TCK'da yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.