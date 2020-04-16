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Son dakika... salgınlarına dikkat!

'de ortaya çıkan corona virüs 2 milyondan fazla insana bulaşmış durumda. Açıklanan son dakika verilerine göre virüsten ölenlerin sayısı 134,780 iken iyileşen hasta sayısı ise 516,100'ü geçmiş durumda. Bilim coronavirüse karşı savaşırken diğer yandan bir salgınlarıyla da mücadele ediyor. 'İnfodemik' yani resmi olmayan olmayan iddialar havada uçuşuyor. Peki nedir bu komplo iddiaları?

Giriş Tarihi: 16.4.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 12:19 ABONE OL
Son dakika... Coronavirüs komplo salgınlarına dikkat!

Dünyada yaklaşık 2 milyon kişiye bulaşan 127 bini aşkın insanın ölümüne neden oldu. Bilim insanları bir yandan virüse çare bulmak için çalışırken bir yandan da teorileri ile mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres Twitter hesabından komplo teorilerine "Ortak düşmanımız Kovid-19 ama düşmanımız aynı zamanda yanlış bilgi 'infodemik'dir" diyerek gönderme yaptı. Akşam gazetesinin bir haberine göre coronavirüs salgınında insanların zihnini bulandıran komplo teorileri:

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Son dakika... Coronavirüs komplo salgınlarına dikkat!
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