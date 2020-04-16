Son dakika... Coronavirüs komplo salgınlarına dikkat!

Dünyada yaklaşık 2 milyon kişiye bulaşan coronavirüs 127 bini aşkın insanın ölümüne neden oldu. Bilim insanları bir yandan virüse çare bulmak için çalışırken bir yandan da komplo teorileri ile mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres Twitter hesabından komplo teorilerine "Ortak düşmanımız Kovid-19 ama düşmanımız aynı zamanda yanlış bilgi 'infodemik'dir" diyerek gönderme yaptı. Akşam gazetesinin bir haberine göre coronavirüs salgınında insanların zihnini bulandıran komplo teorileri: