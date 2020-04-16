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: Her şey ' virüsü' sözleri ile başladı!

ile arasındaki tartışması giderek alevleniyor. ABD Başkanı Donald 'ın, 'Çin virüsü' tanımlaması ile başlayan tartışma, Çin'den gelen sert yanıtlarla alevlendi. Trump, 'Çin virüsü' tanımlamasında ısrar ederken, ABD'li yetkililer, virüsün yayıldığı Çin'e tarihteki en büyük tazminat davasını açmaya hazırlandığına dair açıklamalarla yüklendi. Son olarak, yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde bir laboratuvardan sızdırıldığı iddia edildi. Çin, ABD'ye, "Size hatırlatmak istiyorum ki Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri birçok defa Kovid-19 virüsünün laboratuvarda üretildiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti." sözleri ile yanıt verdi. İşte haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.4.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 15:16 ABONE OL
Son dakika: Her şey 'Çin virüsü' sözleri ile başladı!

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ortaya çıktığı Vuhan kentinde bir laboratuvardan sızdırıldı" iddiasını yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Kovid-19'un, "ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde bulunan bir laboratuvardan sızdırıldığı" iddiasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19'un, kaynağı ve yayılma şeklinin bilimin konusu olduğunu savunan Cao, bu meselenin bilim adamları ve sağlık uzmanları tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

ÇİN'DEN SERT TEPKİ

Cao, "Size hatırlatmak istiyorum ki Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri birçok defa Kovid-19 virüsünün laboratuvarda üretildiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde tanınmış çok sayıdaki bilim adamının "Virüsün sözde laboratuvardan sızdırıldığı söylemlerinin" bilime dayanmadığını düşündüğünü aktaran Cao, salgın hastalığının insanlığın ortak düşmanı olduğunu belirtti.

Sözcü Cao, uluslararası toplumun, Kovid-19 ile makul şekilde mücadele etttiği sürece zafer kazanabileceğini söyledi.

ABD basını, bazı kaynaklara dayandırarak, Çin'in Kovid-19'u, ilk ortaya çıktığı şehir olan Vuhan'daki Viroloji Enstitüsünde ürettiğini iddia etmişti.

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden virüsün kaynağı tartışması Çin'in ünlü epidemiyologlarından Cong Nanşan'ın 6 Mart'ta "Kovid-19'un ilk Çin'de ortaya çıkması, kaynağın Çin olduğu anlamına gelmez" açıklamalarıyla hız kazanmıştı.

Bakanlık Sözcüsü Cao, 12 Mart'ta sosyal paylaşım platformu Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla, ABD ordusunu, virüsü Vuhan'a getirmekle itham etmiş ve Washington yönetiminin bu konuda bir açıklama borçlu olduğunu ifade etmişti.

ABD ve İngiltere'den bilim insanları, 17 Mart'ta "Nature Medicine" dergisinde yayımladıkları makalede, Kovid-19'un DNA dizilimi incelendiğinde, virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan reseptör proteinlerde doğal seçilimin izleri olduğuna dikkati çekerek "virüsün laboratuvar ortamında üretilmiş veya manipüle edilmiş olmasının mümkün olmadığı" sonucuna ulaşmıştı.

Çin'de Aralık-2019'da ortaya çıkan Kovid-19 nedeniyle dünyada hayatını kaybeden kişi sayısı 130 bini, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 2 milyonu aştı.

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Son dakika: Her şey 'Çin virüsü' sözleri ile başladı!
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