‘Burada kendimizi güvende hissediyoruz’

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan yerleşik Alman vatandaşlar, Türkiye'de yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını ve Türk devletinin koronavirüse karşı çok iyi çalışma yürüttüğünü söyledi. Vefa Gurubu Manavgat'ta ihtiyaç sahibi 300 kişiye gıda yardımında bulunulurken bunun yüzde 10'unu yerleşik yabancılar oluşturuyor. Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde yaşayan Alman Roland Jersch (65), Türkiye'nin yerinde tedbirler aldığını belirterek "Herkes kurallara disiplinli bir şekilde uyuyor. Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Bu yüzden Almanya'ya dönmeyyi hiç düşünmedim" dedi. Alman Guenter Erich (71) ve Brigitte (60) Hillmann çifti "Burada devletin aldığı önlemleri çok olumlu karşılıyoruz. Sokağa çıkmamız yasak fakat komşumuz bize alışveriş konusunda yardımcı oluyor. Almanya buradan çok daha kötü bir durumda.Türkiye'de kendimizi çok iyi hissediyoruz" diye konuştu. Side'de yaşayan Alman Andreas (61) Petra Schidzick (57) çifti de "Türk devleti insanların çok iyi bilgilendiriyor. Almanya'dan daha güvende hissettiğimiz kesin. Pazarlara çıkmamayı tercih ediyoruz. Maskelerimiz ile market alışverişimizi tamamlıyoruz ve her zaman her markette yanımızda dezenfektan olmasına rağmen kapılarda bize dezenfektan veriliyor. Bir senedir Türkiye'de yaşıyoruz ve kendimi son derece mutlu güvenli hissediyorum" ifadelerini kullandı. Side'de yaşayan Alman Jens Poppner de ( 56), Türkiye'de kendini güvende hissettiğini, önlemleri çok iyi bulduğunu kaydetti.