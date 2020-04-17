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Son dakika! Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

Gelen son dakika açıklamasına göre; Cumhurbaşkanı , Japonya Başbakanı ile telefonda görüştü. Liderler, coronavirüs ile mücadele ve işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.4.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 16:24 ABONE OL
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

Cumhurbaşkanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü.

Coronavirüs gündemini değerlendiren iki lider, birlikte mücadele kararı aldı.

Erdoğan ile Abe, Japonya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri değerlendirdi.

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Son dakika! Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!
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