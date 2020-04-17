Son dakika! Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

Cumhurbaşkanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü.

Coronavirüs gündemini değerlendiren iki lider, birlikte mücadele kararı aldı.

Erdoğan ile Abe, Japonya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri değerlendirdi.

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