Son dakika... Bilim Kurulu Coronavirüs gündemiyle toplandı! Bakan Koca'nın açıklaması bekleniyor

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve son dakika gelişmelerini görüşmek, alınması gereken yeni tedbirleri istişare etmek üzere video konferans yöntemiyle bugün saat 14.00'da bir araya geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 16.00 sularında bir basın toplantısı ile Bilim Kurulu zirvesinin görüşlerini, Coronavirüs mücadelesinde son durumu ve ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacak.

DAHA ÖNCE BİLKENT YERLEŞKESİNDE OLUYORDU

Coronavirüs Bilim Kurulu toplantıları daha önce Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştiriliyordu. Artık video konferans yöntemi ile yapılan toplantıların ardından Bakan Koca alışılageldiği gibi basın toplantısı düzenleyerek açıklamalar yapıyor. Vaka artışı ve yayılım durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, son dakika gelişmeleri ve yeni önlemler ele alınacak.

BAKAN KOCA 16.00 SULARINDA KAMERALARIN KARŞISINDA OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.