Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor; Bakan Koca açıklama yapacak

Yapılan son dakika açıklamasına göre Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Coronavirüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle bir kez daha toplanıyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama (17 Nisan 2020 Cuma) | Video

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU GECE BAŞLIYOR

Diğer yandan bu gece başlayacak ve 00.00 itibarıyla uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı basın açıklaması büyün önem taşıyor.

Coronavirüsü salgını nedeniyle 31 kentte ikinci kez 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak bu gece 00.00'da başlayıp, pazar gecesi 00.00'da sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ ŞEHİRLERDE?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.

SON DAKİKA: HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLIYOR! 15:00 - 24:00 SAATLERİ ARASINDA POLİS VE JANDARMA.. | VİDEO