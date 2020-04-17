Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Entübe ve zatürreye dönüşte hız azaldı, Coronavirüsü artık iyi tanıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün corona virüsü son durum tablosu başta olmak üzere vaka, ölüm, iyileşen ve entübe hasta sayısı açıklanmıştı. Buna göre Türkiye'de yapılan toplam coronavirüs test sayısı dün itibarıyla 518 bin 143 olurken dakika dakika takip edilerek paylaşılan toplam vaka sayısı 74 bin 193 olarak kayda geçti. Covid-19 vefat sayısı da 125 artışla 1643'e çıkmıştı. Tedavi altındaki hastalardan Bin 415'i de coronavirüsü yenerek iyileşmiş ve taburcu olmuştu. Saat 14.00'da bu gece yürürlüğe girecek 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Bilim Kurulu yeniden toplanmış ve hem genel değerlendirme hem de 17 Nisan vaka ve ölüm sayılarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamalarda verildi.

BİLİM KURULU VİDEO KONFERANS İLE TOPLANDI

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında daha önce yapıldığı gibi bir kez daha video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bilim insanları durum değerlendirmesi ve önerilerini toplantıda dile getirirken Sokağa çıkma yasağı öncesi gerçekleştirilen son toplantı olarak 14.00'da başlayan toplantıda alınan kararlar planlandığı gibi Bakan Koca tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor.

İşte Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın coronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği son dakika açıklamalardan canlı yayın ve öne çıkanlar;

FİLYASYON ORANIMIZ YÜZDE 97.5'E ULAŞTI

Sokağa çıkmayanlar bu savaşın görünmeyen kahramanlarıdır. Önceki toplantıda benden en çok duyduğunuz kelime Filyasyondu. Bize başarı kazandıran bu yöntemin üzerine gittik. Bunun etkisi bir kez daha görüldü. Salgın hastalık tedavisinde öteden beri bilinen bu yöntem yayılımın önünü kesmekten en etkili yoldur. Bunu yeni duysanız da ilk vakadan bu yana yürüttüğümüz bir yoldu bu. Sizlerle daha önce paylaştığım şema filyasyonun bir örneği idi. Filyasyon yüzde 97,5 oranlarına ulaştı.

CORONAVİRÜS 81 İLİMİZE VE BAZI KÖYLERİMİZE KADAR ULAŞTI

Virüs 81 il ve bazı köylerimize kadar ulaştı. Vakaların temas zincirleri tespit edilerek gözetim altına alındı ve gerekli önlemler alındı. Bugüne kadar sağlık alanına yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha tespit etmiş olduk.

KENDİ ALGORİTMAMIZI OLUŞTURARAK ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ İLE BAŞARI ALDIK

Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç tedavisine başladık. Sosyal güvencesine bakmadan vakalarımızda tüm hastalarımıza bu işlemleri uyguladık. Erken başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.

ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ ZATÜRREYE DÖNME, ENTÜBE OLMA ORANLARIMIZI DÜŞÜRDÜ

Vakalara erken müdahale stratejimizin bir yönü bu idi. Erkenden ilaç tedavisine başlamamız sayesinde zatüreye dönme, yoğun bakım ve entübasyon oranlarımız düşmüştür.

Son dakika: 17 Nisan Türkiye günlük corona virüs sonuçları açıklandı! Vaka sayısı hızında düşüş... | Video

EVDE KALMANIN SONUÇLARINI ALIYORUZ, BUNA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ

Evde kalmaya mecbur olmanın zorluğunu biliyoruz. Ancak bunun sonuçlarını görüyor ve buna devam edilmesi gerektiğini düşünüyor ve milletimizden ciddiyetle bu duruma devam edilmesini talep ediyoruz.

SON DAKİKA: 17 NİSAN CORONAVİRÜS TABLOSU

Günlük hastaneye yatan hasta sayımızda düşüş de tablolarımıza yansımaktadır. Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam sayımız 558 bin 413 oldu. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 126. Toplam vefat sayısı 17 Nisan itibarıyla 1769. Artan vaka sayımıza rağmen yoğun bakım ve entübe sayımız azalıyor.

SİZE HİZMET VERECEK GÜCÜMÜZ VAR! ŞÜPHE DURUMUNDA HASTANELERİMİZE BAŞVURUN

Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale şansımız, mücadele gücümüz var. Bir şüpheniz varsa hiç vakit kaybetmeyin. Size hizmet verecek gücümüz var.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, corona virüsü vakası ve ölü sayısı 17 Nisan 2020 Cuma güncel rakamlarını açıkladı | Video

İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ YAKINDA 10 BİNİ GEÇECEK

İyileşen hasta sayımız yakında 10.000'in üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAMI TAVSİYE EDİLDİ Mİ?

Sokağa çıkma yasağının faydasını görüyoruz. Bu hafta gündeme gelmedi. Haftaya olabilir. Ancak Bilim Kurulu bir karar almıyor. Tavsiye kararı alıyor bunun altını çizelim.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı yayında önemli açıklamalar (17 Nisan 2020 Cuma) | Video

DÜNYADAN FARKIMIZ BURADA ORTAYA ÇIKTI

Biz başından itibaren süreci Bilim Kurulu öneri ve yaklaşımlarıyla götürmeye çalıştık. Testlerin kimlere yapılması gerektiğinden tutun da hangi hastanın nasıl tedavi edilmesi gerektiğine kadar. Dinamik bir şekilde bu süreci ve yöntemleri sürekli güncelleyen dünyadan farkımızı da ortaya koyan bir yol izledik.

VAKA ARTIŞ HIZI AZALDI, DURAĞANLAŞABİLİR

Vaka artış hızı azalıyor. Salgın durağanlaşabilir. Önümüzdeki haftalarda plato çizeceğiz. Önümüzdeki günlerde de olursa şaşırmayalım.

TEDAVİDE KULLANILACAĞI SÖYLENEN VE TARİH VERİLEN İLAÇ

Sözü edilen ilaç halihazırda bir firmanın patentli bir ilacı. Ruhsatlı bir ilaçtır. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Ve sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Biz bu topraklara aidiyet içinde olan, insanlığa hizmet için çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim bu çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem de stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu | Video

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALI, ASLA YENİ BİR DALGAYA İZİN VERMEMELİYİZ

Tedbiri elden bırakmamalı, yeni bir dalgaya asla izin vermemeliyiz. Bilim Kurulu üyesi arkadaşımın söylediği de benimkinden farklı değil. Ancak farklı lanse edildi. Yeni bir dalgalanma olmazsa salgın düşüşe geçer.

"VATANDAŞLARIMIZ ŞUNU BİLSİN; BİZ BU HASTALIĞI ÇOK İYİ TANIYORUZ VE BAŞARILI OLDUK"

Şunu çok rahat söyleyebilirim. Vakaların görülmesinden sonra bizdeki bilgi ve uygulamaların dünyadan farklı olduğunu gördüm. Dünyadan farkımız da burada ortaya çıktı. Çin'deki gibi değil hastalığı artık çok iyi bildiğimizi, kendi algoritmamızı ve yaklaşımlarımızı geliştirdiğimizi ve bundan başarılı olduğumuzu çok rahat söyleyebilirim. Ve Bilim Kurulu yani bilim ve bilgi ile bu süreci götürmemizin bunda çok büyük payı var.

Sağlık çalışanlarımızın özellikle bu dönemde fedakar çalıştığını biliyoruz. Ekipman eksiği asla olmasını istemiyoruz. Bunun için de kamu, üniversite ve özel sektöre malzeme temini sağlama noktasında gayret içindeyiz. Ayrıca meclisten geçen sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin yasaya destek veren tüm siyasi partilere teşekkür ediyoruz.