İBB'nin yolda bıraktığı sağlık çalışanı isyan etti: Ne diyeceklerini de bilmiyorlar...

İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Çalışanların birçoğu sokağa çıkma yasağından muaf tutulurken, sağlık çalışanları da çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklara gelen birçok kişi CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin plansız sefer azaltma sistemi nedeniyle işlerine geç kaldı, ya da hiç gidemedi. İşe gidemeyenler arasında sağlık çalışanları da vardı. Bazı sağlık çalışanları ise mesaiyi bitirdiklerinde İBB'nin toplu taşıma seferlerini durdurması nedeniyle evlerine dönmekte güçlük çekti. Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli olan Mahmut Yılmaz isimli sağlık çalışanı da İBB'nin plansız uygulamasından nasibini alarak hastanede mahsur kalanlardandı. Yılmaz'ın yardımına Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti.

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"153 NE YAPACAĞINI BİLMİYOR"

Mesai bitimiyle evine gitmek istediğini ancak toplu taşıma bulamadığını ifade eden Mahmut Yılmaz, İBB'ye bağlı Beyaz Masa'yı arayarak yardım istediğini ancak talebinin yanıt bulmadığını söyledi. Yılmaz, "Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum. 153'ü aradım, 'Ben nasıl eve gideceğim?' dedim. Bana saat 07.00 ile 10.00 arasında ve akşam 17.00 ile 20.00 arasında ulaşım verdiklerini söyledi. 'Ben ne yapacağım?' dedim. Telefondaki Beyaz Masa yetkilisi de ne diyeceğini bilmiyor. Bir planları yok." dedi.

"ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ BENİ ALDI"

İBB'den beklediği hizmeti ve yabıtı alamayan Yılmaz, çareyi ikamet ettiği belediye olan Zeytinburnu'nda buldu. Zeytinburnu Belediyesi'ni arayarak zor durumda kaldığını ifade eden Yılmaz'a zabıta ekipleri yönlendirildi. Yılmaz, "Zeytinburnu Belediyesi'ni aradım. Eve gidemediğimi, sağlık çalışanı olduğumu söyledim. Belediye ilgileneceğini söyledi ve zabıta ekiplerine aktardı. Zabıta ekipleri beni Çapa Tıp Fakültesi önünden alarak evime bıraktı." diye konuştu.

DURAKLARDA ONLARCA KİŞİ DAKİKALARCA BEKLEDİ

İstanbul'da yüzde 90 oranında toplu taşıma kullanımı düşerken, İBB'nin araçları garaja çekmesi yoğunluklar oluşturuyor. Otobüslerde istenmeyen görüntüler sosyal medyada yayılırken, sosyal mesafeye uyan vatandaşlar ise duraklarda dakikalarca bekliyor. Bu sabah da onlarca kişi duraklarda mahsur kaldı. Kimi vatandaşlar beklemeye devam ederken, kimi vatandaşlar pes ederek evlerine döndü. İşe geç kalanlar arasında sağlık çalışanları da yer aldı. Sağlık çalışanları, İBB'nin uygulamasına sitem ederken, arkadaşlarının kendileri yüzünden çok daha uzun çalıştıklarını söyledi.

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