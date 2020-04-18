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Başbakanı ile koronavirüs görüşmesi

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 18.4.2020 ABONE OL
Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile koronavirüs görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Yaklaşık 1 aydır İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'nden çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkenin lideriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ülke liderleriyle salgın karşısında alınacak önlemler konusunda fikir alışverişinde bulunurken ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları da görüştü.
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Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile koronavirüs görüşmesi
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