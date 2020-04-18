Son dakika: İnfaz düzenlemesi sonrası sosyal medya trolleri yalana sarıldı! İşte tahliye yalanları ve gerçekler

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onandı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı



İnfaz Yasası'nda yapılan değişiklik ardından 45 bin civarında hükümlü tahliye olurken sosyal medyada tahliyelerle ilgili adeta yalan rüzgari esiyor. Toplumun hassasiyet duyduğu bazı olaylar üzerinden sanki bu olayların failleri salı verişmş gibi algı oluşturulmaya çalışolıyor. İşte tahliye yalanları ve gerçekler:

1- Özgür Arduç (Ceren Özdemir'in Katili): Tahliye edildiği iddiası YALAN, 7242 kapsamı dışında…

Sanık Özgür ARDUÇ Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme (Ceren ÖZDEMİR) suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına hükümözlü olarak barındırılmaktadır. Ceren ÖZDEMİR'i öldürmesi nedeniyle bu suç bakımından 7242 Sayılı Kanunun kapsamı dışındadır.

2- Hasan İsmail Hikmet (Ceren DAMAR'ın Katili): Tahliye edildiği iddiası YALAN, yargılama devam ediyor, sanık hüküm giyse bile yararlanamayacak.

Sanık Hasan İsmail HİKMET Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Bir Kişiyi Öldürme, Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Tasarlayarak Öldürme suçundan Hapis Cezasına Hükümözlüdür. 7242 sayılı kanunda belirtilen istisna suçlardan olduğu için hükümlü konuma geçse bile kanun kapsamı dışında kalacaktır.



3- Fedai Varan (Emine BULUT 'un Katili): 7242'den yararlandığı iddiası YALAN, Hüküm giyse de yararlanamayacak.

Sanık Fedai VARAN Kasten Öldürme suçundan Müebbet Hapis Cezasına hükümözlüdür. 7242 sayılı kanunda belirtilen istisna suçlardan olduğu için hükümlü konuma geçse bile kanun kapsamı dışında kalacaktır.



4- Berfin ÖZEK'in Yaralanmasının Faili: Sanık Casim Ozan Çeltik'in 7242'den yararlandığı iddiası ASILSIZ.

Sanık Casim Ozan ÇELTİK Yaralama tutukludur. Adıgeçen hakkında Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama suçundan ceza verilmesi halinde ise istisna suçlardan olması nedeniyle 7242 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirme yapılmayacaktır.



5- Gamze PALA'nın Katili: 7242'den yararlandığı iddiası YALAN.

Sanık Savaş DALANÇIKAR Tasarlayarak Öldürme suçundan tutukludur. 7242 sayılı kanunda belirtilen istisna suçlardan olduğu için hükümlü konuma geçse bile kanun kapsamı dışında kalacaktır.

6- Mehmet AYDIN (tosuncuk) Türkiye'de değil, yargılanacak, hüküm giyecek, tahliye edildiği iddiası TRAJİKOMİK.

Adı geçen kamuoyunda çiftlik bank davası olarak bilinen yargılamadan firari olup ceza infaz kurumlarında bulunmamıştır.

7- Yakup Kürşat Yılmaz: Tahliye edildiği iddiası ASILSIZ, 7242 sayılı yasa kapsamında değil.

Suç işlemek amacıyla örğüt kurmak suçundan hükümlü olup 5275 sayılı yasanın 107/4 maddesi " gereği yatacağı ceza 36 yıl üzerinden hesaplandığından 7242 sayılı Kanun uyarınca şartlı tahliye tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

8- Emrah Esmer (İrem Su AKKAYA davası): Emrah Esmer'in Yargı süreci devam ediyor şu an tutuklu, yararlanıp yararlanamayacağına yargı karar verecek.

Sanık Emre ESMER bilinçli taksir suretiyle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 7 Yıl 6 ay hapis cezası ile hükümözlü konumunda olup henüz kesinleşmeyen dosyası Yargıtay'dadır.

9- Ali İsmail KORKMAZ cinayetinin faillerinin tahliye edildiği iddiası YALAN.

Bir sanık, 7242 Sayılı Kanun kapsamında değil, diğeri Ocak ayında tahliye oldu. Sanık Mevlüt SALDOĞAN Denetimli Serbestlik Terbirlerini tamamlamış olup 03/01/2019 tarihinde Şartlı Tahliyeolmuştur. 7242 Sayılı Kanun kapsamında değildir. Sanık Yalçın AKBULUT Ölüme Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralama suçundan 10 YIL HAPİS Cezası almıştır. Denetimli Serbestliğe ayrılmıştır. Denetimli Serbestlik Terbirlerini tamamlamış olup 20/01/2020 tarihinde Şartlı Tahliye olmuştur.

10- Emrah SERBES'in tahliye edildiği iddiası YALAN, ama KOVİD-19 izni kapsamında izinli olarak ayrılmıştır. İzni bitince dönecek.

Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü olup 7242 sayılı Kanundan faydalanacağı, 31/05/2020 tarihine kadar izinli sayılmış olup, izin sonrası kalan cezasının infazı için tekrar ceza infaz kurumuna dönecektir.

11- Salim BİRİCİK, tahliye değil, KOViD19 kapsamında verilen izinden yararlandı, izni bitince açık cezaevine tekrar dönecek.

Salim BİRİCİK' in Altsoydan akrabayı Kasten Öldürmek suçundan 15 Yıl Hapis Cezasına hükümlü olarak barındırıldığı, adı geçen hükümlünün 7242 sayılı kanun kapsamında 15/04/2020 tarihinde Kovit 19 salgını nedeniyle izinli olarak ayrılmıştır, izin sonrası kalan cezasının infazı için tekrar ceza infaz kurumuna dönecektir.

12- Aladağ Yurt Yangını Sanıkları: Sanıklarla ilgili hükümler kesinleşmedi henüz. Kesinleşince yararlanıp yararlanmadıklarına yargı makamları karar verecek.

Sanıklar Ramazan DEDE, Ramazan KELEŞ, Mahir KILIÇ, Mustafa ÖZTAŞ Taksirle Ölüme veya Yaralanmaya Neden Olma suçundan Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam etmektedir. Ayrıca adı geçen sanıklar yargılama aşamasında tahliye edildiğinden cezaevlerinde olay nedeniyle hükümlü bulunmamaktadır.

13- Soma Faciası Failleri: 7242 sayılı yasadan yararlanıp yararlanamayacakları yargı makamlarının takdirindedir.

Ramazan DOĞRU ve Ertan ERSOY Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma suçundan 18 YIL 9 AY HAPİS cezası alarak hükümözlü konumunda olup henüz kesinleşmeyen dosyalar Yargıtay'dadır.

14- Çorlu Tren Kazası Failleri: Yargılamaları devam ediyor.

Çorlu tren kazası nedeniyle yargılanan sanıklar Turgut KURT, Özkan POLAT, Çetin YILDIRIM ve Celaleddin ÇABUK hakkında soruşturma aşamasında Adli Kontrol Kararı verilmiş olup, sanıkların yargılamaları halen devam etmektedir. Cezaevlerinde olay nedeniyle hükümlü veya tutuklu bulunmamaktadır.

15- Alaettin ÇAKICI: Suç işlemek amacıyla örğüt kurmak suçundan hükümlü olarak barındırılmaktayken denetimli serbestliğe ayrılma tarihi 19/10/2020 olması nedeniyle 7242 sayılı Kanun kapsamında 15/04/2020 tarihinde tahliye edilmiştir.



16- Erol EŞREFOĞLU (EVCİL) : Suç işlemek amacıyla örğüt kurmak suçundan cezaevinde bulunmakta iken mevcut suçlarına kronik rahatsızlığının bulunması ve Coronavirüs salgını nedeniyle infaz durdurma kararı geldiği için şahıs 20/03/2020 tarihinde tahliye edilmiştir.



17- Zeliha ERDEMİR'in Olayı: Sanık Murat Cem KARA Tehdit suçundan 13 Ay 15 Gün ve Alkollü Araç Kullanma suçundan 4 Ay 5 Gün Hapis Cezasına hükümlü olarak barındırılmaktadır. Denetimliği Serbestlik Tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildiğinden dolayı 22/04/2020 tarihinde şartlı salıverilme uygulanacaktır. Hükümlü 7242 Sayılı Kanunda belirtilen istisnai suçlardan hükümlü olmadığı için yasa kapsamında değerlendirilmiştir.