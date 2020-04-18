Yüzde yüz yerli solunum cihazı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yüzde 100 yerli ve milli imkanlar kullanılarak, mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı. Akar, MKEK "Sahra" adı verilen mekanik solunum cihazını inceleyerek, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den cihaza ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Akar, şunları söyledi: "Maske, tulum, dezenfektan üretimi devam ediyor. Üretim kapasitemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla da halkımızın ihtiyacını karşılamayı sürdürüyoruz. Diğer taraftan dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyacını karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu arada tasarımı ve üretimi tamamen yerli ve milli olan Sahra mekanik solunum cihazını da üretmiş bulunuyoruz. Bu bir prototip. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız bunları geliştirecek. Sağlık Bakanlığındaki ilgili birimler ve diğer birimler tarafından bunların onaylanma süreci var. Bunu olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunun seri üretimini gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek."

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen cihazın tasarımında ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Akar, "Bir taraftan Silahlı Kuvvetlerin, diğer taraftan da değerli halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bakımından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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