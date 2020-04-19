Hani liyakat? Ödüllü müdür görevden alındı

Aslı Şahin Akyol, 14 yıldır İBB'de çalışıyordu. 4 yıl müdür yardımcılığı yaptı. Son görevi Raylı Sistem Projeler Müdürlüğüydü.

Dünyanın prestijli organizasyonlarından olan, AEC Mükemmellik Ödülleri 2019 (AEC Excellence Awards 2019) yarışmasında, İBB'nin "İstanbul Geneli Raylı Sistem Tasarım" ve "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu" projeleri ödüle layık görülmüştü. 40 ülkeden 230 başvurunun yapıldığı, Türkiye'nin iki proje ile katıldığı yarışmanın ödül töreni kasım ayında, Amerika'daki Autodesk University etkinliğinde yapılmıştı. Ödülleri, İBB Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol ile Gülermak-Nurol-Makyol ve Yüksel Proje ekibi teslim almıştı.

İddiaya göre İBB, Raylı Sistem Projeler Müdürlüğünde yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Daha doğrusu İmamoğlu kadrolaşmayı sürdürüyor. Akyol bu çerçevede görevden alındı. Devlet ödüllü ismi boşta bırakmadı, Ulaştırma Bakanlığı Marmaray Bölge Müdürlüğü'ne atandığı öğrenildi. Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü'ne, 18 Kasım 2019'da İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürü olarak atanan Ersin Baykal, 16 Nisan 2020 tarihi itibariyle vekalet etmeye başladı.