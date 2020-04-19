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MSB'den açıklama: 15 günde 38 hain etkisiz

terörle mücadele ve coronavirüse karşı maske üretimine ilişkin bir dizi açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.4.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 15:31 ABONE OL
MSB'den açıklama: 15 günde 38 hain etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

HAFTALIK MASKE ÜRETİMİ 10 MİLYONA ÇIKARILIYOR

Ayrıca maske üretimine ilişkin de bilgilendirme verilen mesajda "Haftalık maske üretiminin 10 milyona, tulum üretiminin 110 bine, dezenfektan üretiminin 40 bin litreye çıkarılması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

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MSB'den açıklama: 15 günde 38 hain etkisiz
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