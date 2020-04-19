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SON DAKİKA | 'den İngiltere'ye yardım eli: Tam 84 ton...

Son dakika haberi... salgını sürecinde birbirlerine destek vermeyen Avrupa ülkelerine yardım eli 'den geliyor. İngiltere İskan, Topluluklar ve , "Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 13:39 ABONE OL
SON DAKİKA | Türkiye'den İngiltere'ye yardım eli: Tam 84 ton...

Son dakika haberi: İngiltere İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, günlük basın toplantısında, koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'den yeni bir sevkiyat beklediklerini söyledi.

84 TONLUK SEVKIYAT

Bu ürünlere küresel çapta yoğun talep olduğuna dikkati çeken Jenrick, "Yarın Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak." dedi. Türkiye, geçen hafta İngiltere'ye 250 bin N95 maske, ameliyat maskesi ve tulum yardımında bulunmuştu. İngiliz yetkililer, bu yardım için Türkiye'ye teşekkür etmişti.

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SON DAKİKA | Türkiye'den İngiltere'ye yardım eli: Tam 84 ton...
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