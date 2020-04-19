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Vali Yerlikaya’dan “Lale mevsimi” paylaşımı! 360 derece görüntülerini paylaştı

, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar için Emirgan ve ’nın eşsiz güzellikteki lalelerinin 360 derece görüntülerini paylaştı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.4.2020 14:36 ABONE OL
Vali Yerlikaya’dan “Lale mevsimi” paylaşımı! 360 derece görüntülerini paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar için Emirgan ve Gülhane Parkı'nın eşsiz güzellikteki lalelerinin 360 derece görüntülerini paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da lale mevsimi. Emirgan ve Gülhane Parkı'nın eşsiz güzellikteki lalelerini uzaktan da olsa sizlerle paylaşmak istedim. Bu sabah 360 derece video çektik. İnşallah yakında burada hep beraber olacağız" açıklamasına yer verdi.

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Vali Yerlikaya’dan “Lale mevsimi” paylaşımı! 360 derece görüntülerini paylaştı
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